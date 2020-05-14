«ВКонтакте» и «Одноклассники» в Украине под вопросом: продлит ли Зеленский новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить санкции в отношении российских соцсетей и веб-ресурсов "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые в данный момент заблокированы. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Известно, что проект указа о санкциях уже передали на подпись Зеленскому. О точных сроках новой блокировки источник не сообщает: предполагается, что новый запрет будет действовать еще три года.

Напомним, что срок действия предыдущего указа, запрещающего работу российских соцсетей и сервисов в Украине, истекает уже в эту пятницу, 15 мая. Голоса украинцев насчет этого вопроса разделились: согласно опросам социологов, половина респондентов считают, что соцсети РФ стоит вернуть в Украину, и столько же человек уверены, что этого делать не стоит.

Ранее "Комментарии" сообщали, что первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключает того, что нынешний глава государства Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок.

Также напомним, что более 45% украинцев, опрошенных в рамках последнего социологического опроса центра им. Разумкова, вновь поддержали бы действующего гаранта Владимира Зеленского, если бы очередные президентские выборы прошли уже в ближайшее воскресенье.

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