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Главная Новости Политика президент Зеленский сегодня отчитается про год работы президентом: где смотреть трансляцию из Мариинского парка
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Зеленский сегодня отчитается про год работы президентом: где смотреть трансляцию из Мариинского парка

В связи с карантином количество участников пресс-конференции ограничили, однако ответы Зеленского будут транслировать онлайн

сегодня, 09:35
Автор:

• Елена Волкова

Зеленский сегодня отчитается про год работы президентом: где смотреть трансляцию из Мариинского парка

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский расскажет о результатах работы спустя год на посту главы государства. Пресс-конференция состоится в 10:30 в парковой части Мариинского дворца.

И хоть в связи с карантином количество участников ограничили, ответы Зеленского на вопросы журналистов будут транслировать онлайн. Украинцы смогут увидеть пресс-конференцию по ссылкам:

  • rtmp: //83.142.234.242/live/tv

  • rtmp: //83.142.234.245/live/tv

Кроме того, сигнал будут раздавать через сайт ЦКУ.

Ранее “Комментарии” сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своих первых 12-ти месяцах на посту главы государства, признал, что стал меньше доверять людям и стал более жестким. Об этом он рассказал в фильме "Год президентства Зеленского". По словам гаранта, причиной этому стали недобросовестные люди, которые пришли в политику не за тем, чтобы менять страну к лучшему, а работать исключительно для себя. Также украинский президент подчеркнул, что лишь жалеет, что не стал относиться к таким людям более требовательно еще раньше.

Также мы писали, что первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов не исключает того, что нынешний глава государства Владимир Зеленский пойдет на второй президентский срок.


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Источник: comments.ua
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