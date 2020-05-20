Мендель рассказала, какие СМИ достойны освещать деятельность Зеленского

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель отметила, что далеко не все средства массовой информации смогли получать аккредитацию для присутствия на пресс-конференции Владимира Зеленского, которая проходила сегодня во дворе Мариинского дворца. Об этом сообщается в Twitter издания "Громадское".



Так Мендель подчеркнула, что приоритет получали представители, так называемых, "рейтинговых" СМИ с наибольшим числом аудитории и просмотров.

"Конечно, при отборе было учтено несколько критериев: это рейтинговость, а также динамика роста. То есть, если вы заметили, среди присутствующих были и журналисты из довольно молодых изданий, но эти издания демонстрируют, что довольно быстро наращивают рейтинги. Потому что, это очевидно, что президента должны освещать рейтинговые издания", - отметила пресс-секретарь украинского гаранта и ведущая пресс-конференции с ним.

При этом Мендель подчеркнула, что никаких ограничений при аккредитации не было для редакций, которые носят оппонирующую президенту политику.

"Вы можете заметить, что присутствуют СМИ разных позиций и мы не придерживались какой-то однобокости в идеологии", - заключила она.

"Зрозуміло, що президента має висвітлювати рейтингове видання" — Юлія Мендель пояснила яким чином акредитовували журналістів на пресконференцію Зеленського pic.twitter.com/rURmaEf9Hy

— hromadske (@HromadskeUA) May 20, 2020





Как ранее сообщал портал "Комментарии", первый год правления президента Владимира Зеленского запомнится несколькими ключевыми моментами и они детально описаны в авторском материале.



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