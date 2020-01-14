В Раде нардепов поймали на “кнопкодавстве”

В парламенте сегодня два народных депутата были замечены за “кнопкодавством”, сообщает движение "Чесно".

Во время первого пленарного заседания в этом году неперсонально голосовали внефракционные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

Новинский проголосовал за себя и за коллегу Мусу Магомедову.

В свою очередь, нардеп Шпенов проголосовал также за себя и Дмитрия Шенцева. Как отметили в движении, Шпенова уже ловили неоднократно на “кнопкодавстве”.

Как сообщало издание "Комментарии", 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады. закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины" призван обеспечить выполнение депутатами их полномочий в аспекте персонального голосования.

Также мы писали о том, что Верховная Рада Украины 261 голосами "за" приняла во втором чтении и в целом законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения персонального голосования народными депутатами Украины".

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