Парламент до февраля ушел на каникулы

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Сегодня парламент закрыл последнее заседание второй сессии Рады и вернется только 4 февраля, пишет “Украинская
правда”.
На следующей неделе нардепы будут работать с избирателями.
Спикер парламента отметил, что вторая сессия завершит свою работу 24 января.
Также он рассказал,
что сегодня на заседании Рады был утвержден календарный план третьей сессии,
которая будет длиться от 4 февраля по 17 июля 2020 года.
Как сообщал сайт "Комментарии", 16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Санченко народным депутатом Украины. Отметим, Санченко занял место Ирины Венедиктовой, которая ранее сложила депутатские полномочия в связи с назначением на должность руководителя Государственного бюро расследований.
Напомним, что правительство будет работать в штатном режиме
до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое
решение". Алексей Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов
к правительству, потому как это было связано с тем, что он написал заявление на
увольнение. Также он рассказал о том, что его заявление "оформлено в
соответствии с Конституцией и написано на имя председателя парламента, а у
Владимира Зеленского есть право внести его в парламент в любой момент".
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