Парламент до февраля ушел на каникулы

Сегодня парламент закрыл последнее заседание второй сессии Рады и вернется только 4 февраля, пишет “Украинская правда”.

На следующей неделе нардепы будут работать с избирателями. Спикер парламента отметил, что вторая сессия завершит свою работу 24 января.

Также он рассказал, что сегодня на заседании Рады был утвержден календарный план третьей сессии, которая будет длиться от 4 февраля по 17 июля 2020 года. Кроме того, с февраля по июль запланировано 12 пленарных заседаний, и на протяжении 7 недель народные избранники будут работать в комитетах, 5 недель – с избирателями.

Как сообщал сайт "Комментарии", 16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Санченко народным депутатом Украины. Отметим, Санченко занял место Ирины Венедиктовой, которая ранее сложила депутатские полномочия в связи с назначением на должность руководителя Государственного бюро расследований.

Напомним, что правительство будет работать в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение". Алексей Гончарук извинился за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству, потому как это было связано с тем, что он написал заявление на увольнение. Также он рассказал о том, что его заявление "оформлено в соответствии с Конституцией и написано на имя председателя парламента, а у Владимира Зеленского есть право внести его в парламент в любой момент".

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