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Осужденный за изнасилование бывший "слуга" Иванисов отказался сложить мандат

Иванисов опроверг информацию о том, что у него нет высшего образования

сегодня, 00:30
Автор:

• Мария Чиренко

Народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Роман Иванисов заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата, передает "Радио Свобода".

"Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил", - сказал нардеп.

Иванисов также опроверг информацию о том, что у него на самом деле нет высшего образования.

"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите", - отметил нардеп.

Однако Иванисов не смог назвать учебное заведение, в котором получил диплом о высшем образовании.

Более того, нардеп объяснил свое длительное отсутствие в Верховной Раде больничным. При этом деталей не уточнил.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов ранее отбывал наказание за изнасилование. В 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом и приговорен к трем годам тюрьмы и вышел на свободу через 2,5 года.

Жертва изнасилования депутата Иванисова рассказала подробности преступления.

3 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании объявил об исключении из фракции "Слуга народа" депутата Романа Иванисова.

Позже журналисты установили, что у Романа Иванисова нет высшего образования. 

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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ivanisov-mandat/30383367.html
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