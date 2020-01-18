Осужденный за изнасилование бывший "слуга" Иванисов отказался сложить мандат

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Народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Роман Иванисов заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата, передает "Радио Свобода".
"Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил", - сказал нардеп.
Иванисов также опроверг информацию о том, что у него на самом деле нет высшего образования.
"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите", - отметил нардеп.
Однако Иванисов не смог назвать учебное заведение, в котором получил диплом о высшем образовании.
Более того, нардеп объяснил свое длительное отсутствие в Верховной Раде больничным. При этом деталей не уточнил.
Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов ранее отбывал наказание за изнасилование. В 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом и приговорен к трем годам тюрьмы и вышел на свободу через 2,5 года.
Жертва изнасилования депутата Иванисова рассказала подробности преступления.
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