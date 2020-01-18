Осужденный за изнасилование бывший "слуга" Иванисов отказался сложить мандат

Народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа" Роман Иванисов заявил, что не намерен отказываться от депутатского мандата, передает "Радио Свобода".



"Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил", - сказал нардеп.



Иванисов также опроверг информацию о том, что у него на самом деле нет высшего образования.



"Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите", - отметил нардеп.



Однако Иванисов не смог назвать учебное заведение, в котором получил диплом о высшем образовании.



Более того, нардеп объяснил свое длительное отсутствие в Верховной Раде больничным. При этом деталей не уточнил.

Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов ранее отбывал наказание за изнасилование. В 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней неестественным способом и приговорен к трем годам тюрьмы и вышел на свободу через 2,5 года.

Жертва изнасилования депутата Иванисова рассказала подробности преступления.



3 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании объявил об исключении из фракции "Слуга народа" депутата Романа Иванисова .

Позже журналисты установили , что у Романа Иванисова нет высшего образования.

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