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“Своих не бросаем”: Тищенко рассказал о новой роли для Гончарука

По словам нардепа Николая Тищенко, отставка премьера Алексея Гончарука - это был запрос народа, ведь прежнее правительство совершило непростительные для общества ошибки

сегодня, 12:10
Автор:

• Елена Волкова

“Своих не бросаем”: Тищенко рассказал о новой роли для Гончарука

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко высказал свое мнение насчет отставки премьера Алексея Гончарука и его дальнейшей судьбе во власти. Об этом передает Telegram-канал PavlovskiyNews.

По словам Тищенко, отставка премьера - это был запрос народа, ведь прежнее правительство совершило непростительные для общества ошибки. 

“Поэтому мы сегодня эти ошибки исправляем. Президент представил кандидатуру нового премьер-министра. Это довольно интересный человек, мне приходилось сталкиваться с ним уже на его должности вице-премьера. Очень сильный, энергичный. Он, мне кажется, человек слова и человек дела. Посмотрим, что будет дальше, но кредит доверия у меня сегодня к нему есть", - говорит Николай Тищенко.

Избранник народа также поведал о том, что пока Гончаруку не предложили новую должность, но он останется в команде “Слуги народа”. Дескать, своих во фракции не бросают.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Сети сегодня появилось заявление премьера  Алексея Гончарука об увольнении.

Напомним, в руки журналистов накануне сессии парламента, которую созвал президент Владимир Зеленский, также попала “шпаргалка” по перезагрузке Кабмина, якобы предназначенная для нардепов фракции “Слуга народа”.  В документе "Новое правительство: в шаге от утверждения" речь идет о том, как верно аргументировать выбор того или иного кандидата. Также, благодаря возможной “шпаргалке” “слуги народа” имеют подсказку, как стоит оценивать политику нового Кабмина.


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Источник: comments.ua
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