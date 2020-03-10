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Разумков анонсировал изменения в языковой закон

Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, какие изменения жду закон о языках

10 марта 2020, 23:31
Автор:

• Татьяна Веремеева

Разумков анонсировал изменения в языковой закон

Верховная Рада Украины займется изменениями в закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

Председатель ВР отметил, что уже есть несколько законопроект, которые могут внести изменения в закон. Кроме того, Разумков сообщил, что один из законопроектов уже прошел этап обсуждений комитетом и теперь им займется Верховная Рада.

Ранее "Комментарии" писали, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подтвердил нарушение ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал "NEWSONE") и принял решение оштрафовать за распространение языка вражды. Речь идет о высказываниях телеведущего Руслана Коцабы в программе "Я так думаю" в прямом эфире 5 ноября 2019 года.

Также мы писали, что украинский язык вошел в рейтинг самых популярных языков в мире. Украинский язык находится на 44 месте в списке. Специалисты отмечают, что популярность языка зависит от полезности его использования и географического расположения, также они отметили, что индоевропейские языки очень распространены во всем мире. На языках этой группы говорят более трех миллиардов людей.


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Источник: https://www.unian.net/politics/10909295-verhovnaya-rada-rassmotrit-izmeneniya-v-zakon-o-funkcionirovanii-ukrainskogo-yazyka-razumkov.html
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