"Рада соберется не только в субботу, но еще и под открытым небом", - Тимошенко

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Внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно состоится в субботу, 28 марта, будет проходить на открытом воздухе во дворе парламента для предупреждения распространения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в телеэфире политического шоу рассказала лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Заседание парламента будет, вероятно, на свежем воздухе в субботу, просто во дворе Верховной Рады", - отметила политик.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карантин и чрезвычайная ситуация могут существенно нарушить традиционный формат празднования главного праздника всех христиан - Пасхи. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как обозначил украинский гарант, руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн как видеоконференцию.
"Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - отметил Зеленский.
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