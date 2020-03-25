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"Рада соберется не только в субботу, но еще и под открытым небом", - Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, как будет работать Верховная Рада в условиях карантина

сегодня, 21:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Рада соберется не только в субботу, но еще и под открытым небом", - Тимошенко

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно состоится в субботу, 28 марта, будет проходить на открытом воздухе во дворе парламента для предупреждения распространения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в телеэфире политического шоу рассказала лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Заседание парламента будет, вероятно, на свежем воздухе в субботу, просто во дворе Верховной Рады", - отметила политик. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что карантин и чрезвычайная ситуация могут существенно нарушить традиционный формат празднования главного праздника всех христиан - Пасхи. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений во время карантина из-за коронавируса COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как обозначил украинский гарант, руководители церквей понимают, что богослужения можно проводить онлайн как видеоконференцию.

"Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим", - отметил Зеленский.


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