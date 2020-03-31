В Слуге народа рассказали, когда могут решить вопрос о продаже земли иностранцам

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Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в "Слуге народа" хотят уже до конца этого года. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель партии Александр Корниенко.
Пока сделать это юридически очень сложно. Закона "О референдуме" в Украине не существует. А значит нет и правил, которые бы четко регламентировали проведение голосования.
Вместе с тем, говорит Корниенко, определенные наработки по будущему закону уже есть. Проект отправили в парламент на регистрацию, но коронавирус внес в повестку дня свои коррективы.
"Я считаю, что когда карантин закончится, мы сможем вернуться к этому закону. Когда он вступит в действие, можем уже инициировать, в том числе, референдум о допуске на рынок земли иностранцев. Надеюсь, что к следующему году будем иметь ответ народа на этот вопрос", - сказал глава партии "Слуга народа".
Закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения Верховная Рада проголосовала в ночь на вторник, 31 марта. Теперь его должен подписать президент Украины. Рынок земли хотят открыть 1 июля 2021-го года. Пока только для украинцев и украинских компаний.
О том, как принимали скандальный законопроект можно прочитать здесь.
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