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В Слуге народа рассказали, когда могут решить вопрос о продаже земли иностранцам

Продавать украинскую землю иностранцам или нет, должны решить украинцы во время общенационального референдума. Закона для его проведения не существует.

сегодня, 08:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Слуге народа рассказали, когда могут решить вопрос о продаже земли иностранцам

Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в "Слуге народа" хотят уже до конца этого года. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил руководитель партии Александр Корниенко. 

Пока сделать это юридически очень сложно. Закона "О референдуме" в Украине не существует. А значит нет и правил, которые бы четко регламентировали проведение голосования.

Вместе с тем, говорит Корниенко, определенные наработки по будущему закону уже есть. Проект отправили в парламент на регистрацию, но коронавирус внес в повестку дня свои коррективы. 

"Я считаю, что когда карантин закончится, мы сможем вернуться к этому закону. Когда он вступит в действие, можем уже инициировать, в том числе, референдум о допуске на рынок земли иностранцев. Надеюсь, что к следующему году будем иметь ответ народа на этот вопрос", - сказал глава партии "Слуга народа". 

Закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения Верховная Рада проголосовала в ночь на вторник, 31 марта. Теперь его должен подписать президент Украины. Рынок земли хотят открыть 1 июля 2021-го года. Пока только для украинцев и украинских компаний. 

О том, как принимали скандальный законопроект можно прочитать здесь


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