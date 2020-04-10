ОПЗЖ обжалует скандальный закон о рынке земли в Конституционном суде, - нардеп

Украинцы не разделяют той эйфории, которую испытывают депутаты после голосования за открытие рынка земли. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NewsOne.





"Когда я вышел из Верховной Рады после двух часов ночи, меня поразило то, что было очень много народных депутатов, в первую очередь - от фракции "Слуга народа", которые радовались, у них была самая настоящая эйфория... Они говорили, что наконец-то это произошло: "мы отменили крепостное право", "сегодняшнее решение равнозначно решению президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна об отмене рабства в США" и многое другое. Я задал себе вопрос: а что происходит на самом деле?" – вспоминает Юрий Загородний.





По словам народного депутата, ОПЗЖ была категорически против этого закона и всегда последовательно выступала за то, чтобы решение об открытии рынка земли принимал исключительно народ на всеукраинском референдуме. По словам Загороднего, именно такую позицию партии полностью поддерживают украинцы, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов. Причем тех, кто не поддерживает продажу земли, в Украине становится все больше.





"Когда мы смотрим результаты социологических исследований, начиная с сентября месяца, после того, как президент собрал совещание аграриев и впервые сказал, что нужно открывать рынок земли, то тогда 52% граждан Украины были против продажи украинской земли. Но чем дольше говорили о продаже, тем больше людей оказалось против…" – подчеркнул Юрий Загородний.





Парламентарий задает риторический вопрос: "Может ли народ ошибаться?". И, отвечая на него, зачитал в эфире пост известной телеведущей Оксаны Марченко, которая также высказалась о проголосованном законе.





"Как и миллионы украинцев, я смотрела вчера этот драматический сериал под названием "заседание Верховной Рады". Я пыталась понять, что движет людьми, кроме стадного чувства, с таким упорством идущего на бойню? Эти люди не из Украины? Но я знаю: они точно выбраны украинцами на выборах. Они не будут здесь больше жить? У них нет детей? Им не жалко самого главного богатства украинцев – их земли, что они так яростно "проиграли" ее вчера в казино МВФ?”, - цитирует нардеп Оксану Марченко.





Парламентарий уверяет, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжит всеми законными способами отстаивать право украинского народа самому распоряжаться своей землей. Кроме того, Юрий Загородний отметил, что антинародный, антиконституционный закон о продаже земли будет обжалован в Конституционном суде.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинская телеведущая и журналистка Оксана Марченко заявила, что принятие Верховной Радой законопроекта о рынке земли ее возмутило. О своем отношении к решению парламента она написала на своей странице в Instagram.

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