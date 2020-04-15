"Антиколомойский законопроект": профильный комитет Рады принял 12,5 тысяч поправок

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, комитет парламента примет в рассмотрение почти 12,5 тысячи редакционных правок, предложенных ко второму чтению законопроекта о банках. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"На сегодня большую часть поправок комитет учтет. И, если я не ошибаюсь, это почти 12,5 тысячи или даже больше. На сегодня, они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то еще что-то. То есть те, что не предусматривают кардинальных изменений к тому или иному пункту закона", - заключил глава парламента, добавив, что к законопроекту было подано более 16 тысячи поправок.

По его словам, на следующей неделе парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовить сравнительную таблицу ко второму чтению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще неделю назад народные депутаты побили рекорд по количеству поправок к закону о банках, который уже получил название "антиколомойский", хотя тогда их число составляло 13 тысяч.

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