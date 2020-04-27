"Рада соберется на этой неделе, но "антиколомойский закон" трогать не будет", - Комитет ВР по финансам

Нашумевший законопроект №2571-д по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности народные депутаты будут рассматривать в течение недели или двух, приняв к сведению 300 поправок из более чем 16 тысяч. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на главу комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

"Ориентировочно, с учетом нормы регламента по ознакомлению депутатов с таблицей всех поправок, которая является очень большой, в зал он может попасть и быть рассмотренным в течение недели-двух", - заключил депутат.

Также он добавил, что рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе и занять день-полтора работы парламента.

"Если мы применим специальную процедуру и законопроект будет рассмотрен в день, максимум - полтора", - подытожил Гетманцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какие несет перспективы принятие "антиколомойского законопреокта" для украинских банков.

"Главный кукловод отечественного политикума задействовал все инструменты противодействия. 5 тысяч поправок – это не шутка. Маски сорваны. Кланы обозначены. Слуги народа, очевидно, разделятся окончательно. Игорь Валериевич без боя не сдастся. "ПриватБанк" – это его "золотая фишка". И тут он за ценой не постоит, – уверен аналитик, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. – Стоит заметить, мы наблюдаем только первый акт трагикомедии. Будут еще проплаченные митинги, после снятия карантина. Будут суды… Словом, будет задействован весь легальный и полулегальный механизм сопротивления. Тут торг и компромиссы не пройдут".

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