Верховная Рада в четверг соберется на внеочередное заседание

Верховная Рада Украины в четверг, 7 мая, проведет внеочередного пленарного заседание. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, передает информационное управление аппарата Верховной Рады.



Отмечается, что внеочередное заседание состоится по требованию 156 народных депутатов. Так, в сообщении указано, что депутаты соберутся в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание.

Напомним, 30 апреля, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" наиболее важные из принятых там решений.

Ранее "Комментарии" писали, что группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам скрывать в декларациях внебрачных детей. Так, 30 апреля 28 депутатов, среди которых вице-спикер Руслан Стефанчук и несколько глав комитетов, зарегистрировали законопроект 3355-1: о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. При этом проект закона может быть рассмотрен уже во время внеочередной сессии.

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