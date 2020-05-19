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Нардепы задумали избавиться от главы Минздрава Степанова

Некоторые избранники народа полагают, что нынешний министр говорит неправду и “совершает массовое убийство" медиков

сегодня, 11:50
Автор:

• Елена Волкова

Нардепы задумали избавиться от главы Минздрава Степанова

Нардепы инициируют отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде сообщила депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

Некоторые избранники народа полагают, что нынешний министр говорит неправду и “совершает массовое убийство" медиков.

"Нам лгут об очень страшном преступлении. Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже окрестили Максим "Костюмов", нам в очередной раз солгал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы, и их будут развозить по Украине, медикам. Я вчера была на таможне, не приехали костюмы", - говорит Устинова, утверждая, что в областях медиков не защищают от коронавируса должным образом, хотя в заявлениях глава МОЗ говорит обратное.

Нардеп призвала своих коллег в Раде подписать постановление за то, чтобы Максим Степанов ушел с занимаемой должности.

Ранее "Комментарии" сообщали, что новый глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал обращение к украинцам, в котором рассказал об уже принятых мерах на посту и планах по борьбе с коронавирусом Covid-19 и развитию Минздрава.

Министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что медицинская реформа в том виде, в каком мы ее получили, не предвещает ничего хорошего ни для пациентов, ни для медиков.


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Источник: comments.ua
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