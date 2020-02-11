"Нимб коррупции над Трухановым": СМИ рассказали о крутой карьерной лестнице одесского мэра

Перечисляя так называемые "зашквары" топ-чиновников украинского политикума, сложно не вспомнить одного из самых скандальных мэров, которым стал одесский градоначальник Геннадий Труханов. Биография этого чиновника давно вызывает пристальное внимание не только прессы черноморского региона, но также и сотрудников правоохранительных органов.

Однако пока Геннадий Леонидович успешно не только продолжает занимать свой пост Одесского городского головы, но и намерен попытать счастья на выборах на второй срок.

"Труханов - это лучший мэр, который был у Одессы. Посмотрите, как преобразились когда-то заброшенные улицы, исторические места, где селились бомжи и было страшно пройти в темное время суток. При Труханове Одесса восстановила свое звание "Жемчужины", - так оценивают результаты его работы с 2014 года горожане с многолетним стажем жизни в Одессе.

Впрочем, вспомним, с чего Геннадий Леонидович начинал столь блестящую карьеру.

Экс-капитан советской армии, уволившийся из рядов Вооруженных сил в конце 1992 году, Геннадий Труханов в родной Одессе в 90-х ушел в бизнес. Один из представителей криминального мира того времени, "крестный отец" Одессы Александр Ангерт по прозвищу "Ангел", открыл в Одессе охранное агенство "Капитан и компания", которое возглавил Геннадий Труханов. Фирма предоставляла охранные услуги и выезжала для разрешения конфликтных вопросов.

Согласно отчетам итальянской полиции, Геннадий Труханов в 1990-х годах был членом организованных преступных группировок, жил в Риме, где в 1998 году женился на итальянке Лидии Росси. Во время полицейской проверки летом 1997 года в Бельгии он показал греческий паспорт на имя Геннадия Узопулоса.

Тем не менее, все это не мешало политической карьере Труханова, который за 9 лет, с 2005 года поднялся по карьерной лестнице от должности депутата горсовета через статус нардепа до градоначальника Одессы. Уже тогда чиновник оказался в эпицентре скандала. Вопреки закону, после победы на выборах мэра в мае он не сложил мандат нардепа до ноябрьских выборов. На новых выборах мэра в 2015 году Геннадий Труханов снова победил.

2016 год оказался весьма насыщенным для мэра Одессы: здесь и появившаяся в результате скандала "Panama Papers" данные об оффшорных фирмах мэра и его российском гражданстве, акция и петиция президенту с требованием отставки одесского градоначальника. Также журналисты уделил особое внимание фаворитам тендеров Одесской мэрии – строительной фирме "Рост" и поставщику песка, фирме "Скво", принадлежавшей дочери мэра Екатерине. Последняя фирма, кстати, и в 2019 году пополнила свой доход почти на 1,4 млн грн. вырученных на государственных тендерах.

Возможно, учитывая, что такой колоссальный опыт в преступлении закона Трухановым никак не отразился в уголовных делах, а лишь способствовал высокой репутации на выборах, Одесский регион и сама Одесса остается предельно коррумпированным местом независимой Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе прошел очередной митинг против возведения застроек, которому практически всегда предшествует вырубка деревьев и уничтожение зеленой зоны.









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