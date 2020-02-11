"ТОП-5" уголовных дел, открытых на Труханова на должности мэра Одессы

Ранее портал "Комментарии" сообщал о несовершенной биографии Одесского городского головы Геннадия Труханова, но мудрые поверья гласят, что не стоит зацикливаться на прошлом. Журналисты сделали подборку уголовных производств, по которым одесский мэр проходит в качестве подозреваемого на сегодняшний день и вот, что у них получилось.

Коррупционная схема при покупке здания под Евромэрию

Дело завода "Краян", прогремевшее в 2018 году, в суде банально рассыпалось – следствие не смогло доказать злой умысел в покупке здания, стоимость которого по экспертизе менее чем за год почему-то выросла в 50 раз. Правда, Высший антикоррупционный суд рассматривает апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор суда, но судебных перспектив дело, по мнению юристов, не имеет. Тем более, что покупка здания оформлялась после решения, принятого на сессии горсовета и как привлечь к этому решению мэра – юридическая загадка.



Строительство нового терминала Одесского международного аэропорта



Столь лихо стартовавшее в 2016-2017 годах дело об Одесском аэропорту застопорилось до весны 2019 года, однако затем было передано из НАБУ в полицию Одесской области, где и пребывает до сих. В сущности, дело не закрыто и его расследование может быть возобновлено, но доказать злой умысел мэра в "мировой сделке" с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским, без участия последних, вряд ли возможно. Но зачем договорившимся "полюбовно" партнерам сдавать мэра – серьезный вопрос.

Покупка аэродрома "Застава"

Менее известно дело аэродрома "Застава", здание которого мэрия в 2016 году выкупила у ООО "Авиакомпания "Одесса" за 147 млн грн. Во многом дело похоже на дело "Краяна" с той разницей, что кроме здания мэрии достались 140 га земли, которые по версии ведущего следствие Государственного бюро расследований (ГБР) не принадлежали ООО, во всяком случае, суды за право собственности на эту землю продолжались давно. Как результат, по мнению ГБР, чиновники мэрии по указанию мэра дезинформировали депутатов о необходимости сделки на 147 млн грн. Однако, как и в случае со зданием завода "Краян", доказать злой умысел мэра будет очень непросто.

Не выкупленный долг по кредитам за тепло для одесситов

Несколько больше шансов у дела "о кредите Одесской теплосети". Еще в 2005 году для нужд КП "Теплоснабжение Одессы" была открыта кредитная линия в банке "Надра" под залог муниципальной недвижимости. Кредит возвращен не был, а в 2015 году банк "Надра" обанкротился и задолженность мэрии была выставлена на продажу за 104 млн грн., однако чиновники почему-то не приняли участие в аукционе, а позволили выкупить задолженность некоей фирме "Юг капитал". Позднее уже у этой фирмы чиновники купили долги мэрии за 194 млн грн. – на 112 млн грн. дороже, чем купили долги Одесского горсовета на открытом аукционе. По мнению прокуратуры Одесской области и СБУ, ведущих следствие по данному факту, налицо как минимум халатность мэра и чиновников мэрии, не попытавшихся выкупить свой долг на открытом аукционе и сэкономить деньги городской казны. Дело считается достаточно перспективным для привлечения мэра Одессы к ответственности, правда, следствие по нему фактически стояло 3 года и лишь в ноябре 2019 года прокуратура начала изучать документы, касавшиеся сделки.

Скандальная декларация

И, наконец, самым опасным делом для одесского мэра обозреватели считают дело о внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2015-2016 годы. Во время обыска в квартире экс-жены мэра Татьяны Колтуновой по делу об Одесском аэропорте, нашли личные вещи, в том числе банковскую карту Геннадия Труханова, а также рабочий кабинет, что говорило о возможном совместном проживании мэра и экс-супруги. Согласно законодательству совместное проживание даже с экс-женой означает необходимость внесения в декларацию имущества принадлежащего ей, чего мэр не сделал. Итог – открытие уголовного производства по ст. 366-1 УК Украины "Декларирование недостоверной информации".

Еще весной 2019 года данное дело было передано в суд, где и продолжается его неспешное рассмотрение. Как свидетельствует практика подобных дел, выявление личных вещей мэра у его жены судья может трактовать как доказательство совместного проживания, то есть, совершения инкриминируемого преступления, так и результатом обычного визита экс-супруга, случайно забывшего свои вещи. В первом случае это грозит обвинительным приговором Геннадию Труханову, правда наказание за него невелико – максимум до 2 лет тюрьмы и то условно, но сам факт приговора, во-первых, заставит градоначальника уйти со своего поста, а во-вторых, не позволит принять участие в очередных местных выборах 2020 года.

Политические эксперты оценивают вероятность судебного приговора по данному делу весьма высоко, что позволит прекратить политическую карьеру Геннадия Труханова и побороться за кресло мэра другим игрокам. Интересно также, что подозреваемый в многомиллионных коррупционных преступлениях одесский градоначальник может получить наказание как мелкий аферист, "забывший" внести данные в свою декларацию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале российских паспортов из Крыма для договоров в "Укрсиббанке"

























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