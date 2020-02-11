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Переписку Кивы с Жириновским внимательно прочтут в СБУ

В СБУ готовы отреагировать по закону в случае проявлений антигосударственной позиции нардепа Ильи Кивы

сегодня, 21:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Переписку Кивы с Жириновским внимательно прочтут в СБУ

Служба Безопасности Украины отреагировала на недавний скандал по факту переписки в мобильном телефоне народного депутата Верховной Рады Ильи Кивы с депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. Об этом сообщает издание "Укринформ".

Так, в ответе на запрос журналистов, в СБУ обозначили, что готовы предпринять соответствующие меры, если в содержании переписки будут выявлены правонарушительные высказывания.

""Запрашиваемая информация учтена соответствующими подразделениями СБУ. В случае получения данных, которые будут свидетельствовать о совершении преступлений, отнесенных к компетенции СБУ, будут приниматься соответствующие меры согласно действующему законодательству",  - указала пресс-служба силового ведомства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп Илья Кива объяснил свою переписку с российским коллегой и скандальным лидером "ЛДПР" Владимиром  Жириновским.

"А в чем проблема, я прошу прощения? Государственная Дума России, парламентарий, мы же стараемся как-то найти компромиссы и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территории и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - ответил опальный нардеп на возмущенные вопросы журналистов и общественников.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2873983-sbu-zacikavilasa-listuvannam-kivi-z-zirinovskim.html
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