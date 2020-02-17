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«Неприемлемо!»: в «Слуге народа» отреагировали на резкое заявление экс-советника Порошенко

В партии «Слуга народа» прокомментировали слова Юрия Бирюкова о военных ВСУ, которых тот назвал «ублюдками» из-за голосования за Зеленского

сегодня, 13:47 264
Автор:

• Таисия Ерохина

«Неприемлемо!»: в «Слуге народа» отреагировали на резкое заявление экс-советника Порошенко

В партии "Слуга народа" ответили на слова волонтера и экс-советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, который на днях назвал военных Вооруженных сил Украины "ублюдками" за то, что избрали Владимира Зеленского президентом. Об этом говорится на странице партии в Facebook.

"Сегодня снова звучат оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим Верховным Главнокомандующим страны. Это неприемлемо!" - считает председатель партии Александр Корниенко.

По его словам, сейчас в стране снова раздается "речь ненависти". Поэтому "слуги" предлагают усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону ВСУ.

Напомним, бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые отдали голос на президентских выборах за действующего гаранта, "ублюдками". Отметим, что так Бирюков отозвался на предложение власти совместно с ОБСЕ и так называемыми "ЛДНР" патрулировать территорию ООС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Слуги народа" определились с идеологией и выбрали "третий путь".


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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/?epa=SEARCH_BOX
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