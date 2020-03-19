"Солнечная ферма": Аваков играл в смартфоне в известную игру во время заседания Кабмина

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства по экстренным вопросам карантина был замечен за игрой в "Ферму", которая очень популярна среди пользователей смартфонов. Об этом передает "24 канал", опубликовавший курьезное видео.

"Виртуальный картофель сам себя не посадит", - иронично подписан ролик с "компроматом" на бессменного министра МВД.

Отмечается, что на заседание Аваков пришел с антисептиком, которым сначала побрызгал руки главы МИД Дмитрия Кулебы, сидевший рядом с ним, продезинфицировал и себя и взял в собственных виртуальных грядок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков, который регулярно подвергается общественной критике за провал полицейской реформы, категорически опроверг такие обвинения и привел ряд примеров, которые указывают на эффективность правоохранительной системы в стране.

"Надеюсь, эти показатели отразятся и на общественных настроениях. Дадут украинцам основания не для паники и огорчения, а для здорового оптимизма и уверенности в будущем", - заключил Арсен Аваков, отчитавшись перед народными депутатами и украинцами в целом.

Отметим, что в свою очередь, остальное правительство активно ищет способы выхода из ситуации, которая возникла на фоне мировой пандемии: в частности, Минздрав Украины назвал три сценария борьбы с коронвирусом. Врачи отмечают что наша страна взяла за пример развитие пандемии в Италии. Около 80% людей в Италии переболеют легкими формами. Поэтому в легких случаях - планируют оказывать медицинскую помощь амбулаторно, в домашней самоизоляции. Остальные 20% - будут госпитализировать.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!