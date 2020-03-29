"Зрада" отменяется: Венедиктова ответила на критику в делах Гандзюк и Стерненко

Глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова заявила, что сегодня в обществе существует множество критики ее работы на должности, хотя она едва на нее вступила. В первую очередь, ее обвиняют в предвзятом отношении по делу об одиозном праворадикальном активисте из Одессы Сергее Стерненко, в результате столкновения с которым от ножевого ранения погиб 28-летний мужчина, убийству Екатерины Гандзюк из Херсона, которая скончалась после многочисленных ожогов в результате нападения на нее с серной кислотой, а также в ношении дорогостоящих швейцарских часов, которые она якобы не задекларировала. На каждый пункт Венедиктова ответила на своей странице в Facebook.

Так, по словам генерального прокурора, дело Стерненко было поднято в связи с тем, что ранее намеренно тормозилось сотрудниками Нацполиции, после чего было передано в СБУ.

"Поскольку этот вопрос был озвучен народным депутатом в зале заседаний Верховной Рады Украины и на совещании с МВД и Нацполом мы говорили об эффективности деятельности, говорили об основаниях и историю вопроса. Акцент был сделан на работе правоохранителей. Именно об этом говорили и активисты. Не надо искажать информацию и разгонять как еще один "реванш", - поясняет свою позицию Венедиктова для тех, кто активно поддерживает Стерненко в социальных сетях.

Что касается громкого расследования по убийству Екатерины Гандзюк, здесь Венедиктова обозначила, что увольнение пока что единственного прокурора Виктора Трепака, который реально пытался раскрыть это дело, никак не повлияет на результаты тех доказательств, которые он уже добыл.

"За Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит уйти. Группа прокуроров в деле остается та же", - заключает Ирина Венедиктова.

Также она заявила, что обвинение в покупке часов за сумму свыше 10 тысяч евро, которые она не внесла в декларацию, является заведомо неверным.

"Все продумано до мелочей. Мне нечего скрывать. Все вещи, которые подпадают под декларирование - все задекларировано", - убеждает генеральный прокурор Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты и общественники обвиняют Ирину Венедиктову в оказании давления на отца погибшей после нападения херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк.





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