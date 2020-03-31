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Лерос признался, откуда добыл видео, компрометирующие Ермака

Народный депутат Гео Лерос рассказал, что пленки ему передали на флешке

сегодня, 14:49
Автор:

• Екатерина Белоброва

Лерос признался, откуда добыл видео, компрометирующие Ермака

Народный депутат-беспартийник и выходец из "Слуги народа" Гео Лерос рассказал, откуда у него появились компрометирующие видео с родным братом главы Офиса президента Андрея Ермака, где он "продает" государственные должности. Об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".

Лерос отметил, что получил флешку со всей указанной информацией, но называть имя ее отправителя не стал.

"Я получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать. Если есть факты коррупции, то страна должна об этом знать. На данном этапе у меня есть право, как и у журналистов, не разглашать своих информаторов", - отметил политик, добавив, что передал содержимое флешки корреспондентам программы по расследованиям "Схемы".

Также он подчеркнул, что получил "пленки Ермака" бесплатно и опроверг информацию о том, что записи ему передал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

""Я с Андреем Богданом познакомился и общался за всю жизнь не более десяти секунд", - отметил Лерос.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту распродажи топ-должностей Денисом Ермаком, который является родным братом главы Офиса президента Андрея Ермака.


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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/nardep-geo-leros-rozpoviv-yak-otrimav-plivki-yermaka-novini-ukrajini-50079023.html
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