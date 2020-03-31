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«Работают по методичке»: Ермак прокомментировал скандальные пленки с якобы его братом

Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется на эффективное расследование относительно слитых в сеть пленок, якобы с его братом Денисом

сегодня, 16:42
Автор:

• Таисия Ерохина

«Работают по методичке»: Ермак прокомментировал скандальные пленки с якобы его братом

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назвал слитые в сеть пленки с якобы его братом Денисом спланированной акцией, направленной против власти и ОП. Об этом глава ОП заявил на брифинге.

Так, Ермак считает нужным поручить оценку действий нардепа Гео Лероса правоохранительным органам.

"Почему обратился к СБУ и ГБР? Я считаю, что это спланированная акция. Если вы проследите, как это происходит, они по методичке работают", - заявил Ермак.

Как сказал глава ОП, пленки были обнародованы как раз накануне заседания ВРУ, где принимали ряд важных законопроектов. По словам Ермака, Лерос – "инструмент, который используют люди, которые борются с украинской властью, с командой президента". Кроме того, Ермак добавил, что расследование должно быть более эффективным, чем в случае с записями Гончарука, где до сих пор нет результата.

Напомним, народный депутат Гео Лерос разместил видео со скрытой камеры, где брат главы ОП Андрея Ермака предлагает назначения за вознаграждение. Впоследствии он рассказал, откуда у него появились компрометирующие видео с родным братом главы Офиса президента, где он "продает" государственные должности.

Ранее "Комментарии" писали, что САП открыла уголовное дело после публикации видео, на котором якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака раздает топ-должности.


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Источник: comments.ua
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