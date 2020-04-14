"Бюджет правительства Шмыгаля - это путь к дефолту", - Андрей Билецкий

В новой версии бюджета от правительства Шмыгаля отсутствует стратегия выхода Украины из кризиса собственными силами, а не за счет кредитов МВФ. Вместо национализации активов Украина в условиях мирового кризиса продает землю и крупные предприятия. Это прямой путь к дефолту, считает лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий. Об этом он рассказал на своем Youtube-канале.





По словам политика, в новой версии бюджета, за которую Верховная Рада проголосовала на внеочередном заседании 13 апреля, отсутствует стратегия. В частности, в документе, по его словам, не учтена возможность повторной вспышки эпидемии коронавируса в течение 2020 года, а также потеря значительной части поступлений из-за возвращения в Украину трудовых мигрантов.





"Это бюджет без стратегии, бюджет дефицита, бюджет ручника. Учитывает ли он второй круг пандемии? Учитывает ли он падение спроса на металлургию: а это 30% украинского экспорта? Что будет делать Европа, учитывая большое количество собственных безработных? Украинские заробитчане в 2019 году перевели 14 млрд долларов, а теперь они безработные. Новый бюджет этого не учитывает, поэтому, уверен, его будут вынуждены переголосовать повторно в течение нескольких следующих месяцев. Стратегию правительства Шмыгаля нельзя назвать стратегией, потому что в ней ни одной цифры. В бюджете нет даже плана выхода из кризиса собственными силами - только за счет МВФ", - говорит Андрей Билецкий.





Глава Нацкорпуса считает, что дефицит бюджета в размере 298 млрд грн и угроза мирового экономического кризиса должны стать сигналом для Украины: мол, нужно наращивать свой потенциал вместо того, чтобы надеяться на поддержку МВФ. Однако, действующая власть, по словам Билецкого, наоборот распродает государственные активы за бесценок: в частности, землю и крупные государственные предприятия. По словам политика, такие шаги могут привести к дефолту.





"Покупай, когда дешево, и продавай, когда дорого. Сейчас во всех странах Западной Европы проходит процесс мягкой национализации. Это связано с падением курса. Сравните это с украинской стратегией "большой приватизации" и продажей украинской земли. Перечень предприятий в приватизационном списке не уменьшился. Украинская власть отдает эти предприятия за бесценок. В период наибольшего за 100 лет финансового кризиса мы делаем совершенно противоположное от того, что делает весь цивилизованный мир. Кредиты МВФ не защитят Украину от дефолта. Все будет зависеть только от самой Украины", - отметил политик.





Билецкий раскритиковал выделение более 60 млрд грн на Стабилизационный фонд Государственного бюджета, известный также как Фонд борьбы с COVID-19. Политик подчеркнул, что средства указанного фонда распределяет непосредственно правительство без проведения тендеров или похожих прозрачных процедур, а это - “прямой путь к “дерибану”.

Напомним, 13 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады 249 нардепов поддержали законопроект № 3279-д о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Согласно изменениям, доходы госбюджета сократились с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен (изначально Кабмин предлагал 972,6 млрд гривен), а расходы увеличились с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн (против 1,263 трлн гривен в первоначальном варианте, который нардепы "завалили" 30 марта). Предельный дефицит главного финансового документа страны увеличен с 96,3 млрд до рекордных 298,4 млрд гривен. Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты голосования и перспективы выживания с таким главным финансовыми документом.

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