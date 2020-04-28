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"Слили дело": у Зеленского требуют пояснений по делу об убийстве Кати Гандзюк

У Офиса президента и дома генерального прокурора Ирины Венедиктовой прошли массовые протесты активистов, которые следят за процессом и расследованием убийства херсонской соратницы Кати Гандзюк

сегодня, 13:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Слили дело": у Зеленского требуют пояснений по делу об убийстве Кати Гандзюк

Вчера, после объявленного завершения расследования дела о причастности главы  Херсонского областного совета Владислава Мангера к убийству активистки Екатерины Гандзюк, у Офиса президента Владимира Зеленского и под жилым домом генерального прокурора Ирины Венедиктовой прошли акции протеста. Об этом сообщается на Facebook-странице "Кто убил Катю Гандзюк?".

Активисты убеждены, что Венедиктова намеренно "слила" дело по Мангеру, у которого, к слову, вчера был день рождения, а значит, обязана уйти в отставку.

Отмечается, что протесты происходили и в Днепре, куда люди вышли с тем же вопросом  к главе государства: "Зеленский, когда убийцы Гандзюк сядут в тюрьму?".  

"Именно Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Именно Владимир Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - указано в анонсе к одной из акций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что активисты, отслеживающие процесс "дела Гандзюк" обвинили главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову в том, что она давит на отца погибшей активистки из Херсона Виктора Гандзюка.



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