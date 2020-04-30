Порошенко присоединяется к Януковичу во втором этапе “НЕгероя нации”

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Как и в первый день, преимущество одного из претендентов над другим оказалось очень уверенным. “За” предыдущего президента Украины проголосовали около 1 500 пользователей наших соцсетей, что в сумме составило 78%.
Следующая сладкая парочка украинской политики - Арсен Аваков и Юрий Луценко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков
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