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Порошенко присоединяется к Януковичу во втором этапе “НЕгероя нации”

"Комментарии" продолжают первый этап голосования зашкваренных украинских политиков. За прошедшие сутки на выбор пользователей были представлены кандидатуры Петра Порошенко и Юлии Тимошенко

сегодня, 22:30
Автор:

• Антон Корнилов

Порошенко присоединяется к Януковичу во втором этапе “НЕгероя нации”

Как и в первый день, преимущество одного из претендентов над другим оказалось очень уверенным. “За” предыдущего президента Украины проголосовали около 1 500 пользователей наших соцсетей, что в сумме составило 78%. 

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Следующая сладкая парочка украинской политики - Арсен Аваков и Юрий Луценко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков


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Источник: https://comments.ua/
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