"Нашу семью не запугать": мэр Черкасс вместе с детьми ответил на предупреждение Авакова (ВИДЕО)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил на предупреждение главы МВД Арсена Авакова, которого возмутило самовольное смягчение карантина с 1 мая для местных бизнесменов. На своей странице в Facebook чиновник заявил, что его не удастся запугать уголовным производством.

Напомним, в связи со смягчением карантина в Черкассах, горисполком которого разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров и прочих объектов бизнеса, в полиции открыли производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины “Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”. Аваков же в своем Twitter обратился к Бондаренко со словами: “Господин мэр города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким".

Отвечая на предупреждение министра, Бондаренко заявил, что обращается ко всем топ-чиновникам Украины.

"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами не запугать, - заявил мэр в прямом эфире. - Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел... Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров”.

Бондаренко уточнил, что люди имеют право посещать все магазины с соблюдением карантинных мероприятий.

Напомним, в Офисе президента Украины прокомментировали работу строительного гипермаркета “Эпицентр” в условиях карантина наряду с продуктовыми магазинами. На вопрос о том, почему это разрешено данной компании, хотя запрещено представителям малого и среднего бизнеса, в интервью ответил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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