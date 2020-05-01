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Главная Новости Политика Скандалы "Нашу семью не запугать": мэр Черкасс вместе с детьми ответил на предупреждение Авакова (ВИДЕО)
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"Нашу семью не запугать": мэр Черкасс вместе с детьми ответил на предупреждение Авакова (ВИДЕО)

Отвечая на предупреждение министра МВД Арсена Авакова, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился ко всем топ-чиновникам Украины

сегодня, 15:00
Автор:

• Елена Волкова

"Нашу семью не запугать": мэр Черкасс вместе с детьми ответил на предупреждение Авакова (ВИДЕО)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил на предупреждение главы МВД Арсена Авакова, которого возмутило самовольное смягчение карантина с 1 мая для местных бизнесменов. На своей странице в Facebook чиновник заявил, что его не удастся запугать уголовным производством. 

Напомним, в связи со смягчением карантина в Черкассах, горисполком которого разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров и прочих объектов бизнеса, в полиции открыли производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины “Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”. Аваков же в своем Twitter обратился к Бондаренко со словами: “Господин мэр города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким".

Отвечая на предупреждение министра, Бондаренко заявил, что обращается ко всем топ-чиновникам Украины.

"Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами не запугать, - заявил мэр в прямом эфире. - Дорогие друзья, в Черкассах есть много нераскрытых дел... Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров”.

Бондаренко уточнил, что люди имеют право посещать все магазины с соблюдением карантинных мероприятий.

Напомним, в Офисе президента Украины прокомментировали работу строительного гипермаркета “Эпицентр” в условиях карантина наряду с продуктовыми магазинами. На вопрос о том, почему это разрешено данной компании, хотя запрещено представителям малого и среднего бизнеса,  в интервью ответил  заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.


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Источник: comments.ua
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