"НЕгерой нации": определился второй полуфиналист проекта

На выходных украинцам пришлось выбирать между бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко и экс-нардепом Надеждой Савченко. В который раз борьбы не получилось, и победу с показателем в 65% голосов во всех соцсетях "Комментариев" одержал Луценко.





За шаг до финала Юрий Луценко присоединился к Петру Порошенко, который в одну калитку разгромил Виктора Януковича. Сегодня мы вам предлагаем очередное тематическое голосование, битву двух экс-премьер-министров: Юлии Тимошенко и Алексея Гончарука. Проголосовать можно уже сейчас.

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Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.

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