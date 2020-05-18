Суд отменил заочный арест беглого министра времен Януковича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, который проходит по делу о незаконном завладении крупной суммой в размере 3 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте суда.

Так, суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Клименко - Сергея Титаренко и Александра Дульского - и отменил решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте.

Также решением ВАКС обвинению отказано в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего министра. Постановление не подлежит обжалованию.

Отметим, в решении суда указан номер уголовного дела - №42017000000000113. В этом деле Клименко является подозреваемым в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года на должности министра доходов и сборов в составе преступной организации Виктора Януковича завладел бюджетными средствами на сумму 3,166 млрд гривен путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сам сбежавший украинский гарант Виктор Янукович арестован согласно решению суда, но учитывая его укрытие в России, решение исполняется заочно.

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