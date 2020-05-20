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Пленки Деркача: в Верховной Раде хотят создать ТСК

Аудиозаписи, утверждает нардеп Деркач, подтверждают факт давления бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенка

сегодня, 09:18
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пленки Деркача: в Верховной Раде хотят создать ТСК

Разобраться с "пленками" Деркача пообещали в парламенте. В Верховной Раде хотят создать ТСК, рассказал в эфире канала "112 Украина" спикер Дмитрий Разумков. Она будет изучать возникший скандал, в котором могут быть замешаны экс-президент США Джо Байден и бывший президент Украины Петр Порошенко. 

Аудиозаписи разговоров внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал накануне. Их же передал в Госбюро расследований. Там также пообещали записи прослушать и решить, как быть с ними далее. 

На записях, утверждает Деркач, разговор Порошенка и Байдена. Байден якобы просит не вмешиваться в деятельность компании "Burisma" и просит уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Взамен, обещает миллиард долларов кредитных гарантий США в помощь Украине. Записи датированы 2015-2016 годами. Их, говорит нардеп, ему предоставили журналисты-расследователи. Кто именно - не уточняет. 

Разобраться, так ли все было, как говорит депутат, и планируют в Верховной Раде, сказал Дмитрий Разумков.

"Есть инициатива создать такую ТСК. Она рассмотрит вопросы, поднятые во время пресс-конференции", - добавил глава Верховной Рады. 

Тем временем, в "Европейской солидарности", которую возглавляет Порошенко, заявили, что это "российская провокация" и ничего общего с реальностью записи не имеют. Они якобы призваны ударить по отношениям Украины и США и дискредитировать Джо Байдена накануне президентских выборов в США. Он, напомним, главный оппонент нынешнего президента Дональда Трампа. И по данным различных соцопросов у Байдена пока шансов победить на выборах в ноябре больше. 

 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KW5WbtinMn0
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