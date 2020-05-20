"Кремль, КГБ, Коломойский": Порошенко назвал фальсификаторов его разговора с Байденом

Пятый гарант Конституции и действующий лидер парламентской фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко ответил на обвинения во вчерашнем скандале, который основан на записи телефонного разговора между ним и вице-президентом США Джо Байденом.

По его словам, продемонстрированные общественности записи являются целиком сфальсифицированными и несут разлад в отношениях между Украиной и США, которые, будучи президентом, он сумел плотно наладить.

"Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских каналы, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву", - указал Порошенко в своем видеообращении.

Также парламентарий обратил внимание, что в данной провокации может быть заинтересован и сам Офис президента, поскольку действующий глава государства практически не ведет диалога с руководством США.

"Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав. Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США", - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что инсайдеры из близкого окружения Петра Порошенко рассказал, что последний был готов выкупить пленки с записью разговоров с Джо Байденом за полмиллиона долларов США.









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