В Кабмине назвали причину пожара в Одесском колледже

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительственная комиссия установила причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.



"По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.



Основными причинами пожара, по его словам, являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.



Гончарук отметил, что люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт.



В то же время Гончарук добавил, что виновных и степень их наказания определит суд.





Как сообщал сайт "Комментарии", 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался масштабный пожар. В результате пожара погибли 16 человек .



Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства) Уголовного кодекса Украины. Пока никому из сотрудников ГосЧС не объявлено о подозрении.





Причиной пожара была названа н еисправность электропроводки или бытовых электроприборов.