В Кабмине назвали причину пожара в Одесском колледже

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительственная комиссия установила причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
"По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.
Основными причинами пожара, по его словам, являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
Гончарук отметил, что люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт.
В то же время Гончарук добавил, что виновных и степень их наказания определит суд.
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