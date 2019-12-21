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В Кабмине назвали причину пожара в Одесском колледже

Гончарук добавил, что виновных в пожаре в Одесском колледже определит суд

сегодня, 13:50
Автор:

• Мария Чиренко

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительственная комиссия установила причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. 

"По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился", - написал глава правительства в своем Telegram-канале.

Основными причинами пожара, по его словам, являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

Гончарук отметил, что люди не могли эвакуироваться, поскольку один из выходов был закрыт.

В то же время Гончарук добавил, что виновных и степень их наказания определит суд.

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Как сообщал сайт "Комментарии", 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался масштабный пожар. В результате пожара погибли 16 человек

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства) Уголовного кодекса Украины. Пока никому из сотрудников ГосЧС не объявлено о подозрении.

Причиной пожара была названа неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. 

19 декабря начальник ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк уволены с занимаемых должностей.
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