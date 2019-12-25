В Карпатском регионе из-за снега могут частично перекрыть дороги

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Сегодня в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий. Из-за
этого на дорогах могут местами перекрыть движение. Об этом говорится в
сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Согласно информации ГосЧС, сегодня в течение дня в западных
областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах возможны порывы ветра 15-20
м/с, на высокогорье – 25-28 м/с. Кроме того, в горах ожидается ухудшение
погодных условий, налипание мокрого снега и гололед на дорогах.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня на всей территории Украины
ожидаются
дожди, в западных областях нашей страны – дожди с мокрым снегом. Холоднее всего сегодня в Хмельницкой, Тернопольской,
Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Харьковской, Донецкой и Луганской
областях, где температура воздуха не поднимется выше 4 градусов.
Также "Комментарии" сообщали, что синоптик Наталья Диденко
рассказала, что уже 28
декабря в Украине ожидается похолодание, а 29 декабря синоптики
прогнозируют снег на территории всей страны.
Новости партнеров
Новости