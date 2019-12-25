В Карпатском регионе из-за снега могут частично перекрыть дороги

Сегодня в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий. Из-за этого на дорогах могут местами перекрыть движение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).



Согласно информации ГосЧС, сегодня в течение дня в западных областях ожидаются значительные дожди. В Карпатах возможны порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье – 25-28 м/с. Кроме того, в горах ожидается ухудшение погодных условий, налипание мокрого снега и гололед на дорогах.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня на всей территории Украины ожидаются дожди, в западных областях нашей страны – дожди с мокрым снегом. Холоднее всего сегодня в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где температура воздуха не поднимется выше 4 градусов.

Также "Комментарии" сообщали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже 28 декабря в Украине ожидается похолодание, а 29 декабря синоптики прогнозируют снег на территории всей страны.