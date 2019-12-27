Опубликована запись разговора пилотов во время крушения самолета в Казахстане

В интернете появилась запись переговоров пилотов упавшего в Казахстане лайнера. Из нее следует, что они готовились к взлету в штатном режиме, все было в порядке, диспетчеры разрешили лайнеру вырулить на взлетную полосу и взлететь, а потом связь с ними пропала, пишет "РЕН ТВ".

В этот момент ВПП (взлетно-посадочную полосу – ред.) должен был занять другой самолет рейса, и сотрудники аэропорта попросили их подождать потому, что местонахождение Fokker не было установлено.





Расшифровка опубликована ниже:

"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет разрешаю", - говорит диспетчер.

"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!" - отвечает пилот.

"Доброго пути!" - прощается вышка.

Далее диспетчер несколько раз безуспешно запрашивает взлетевший борт:

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...

"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"...

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер предупреждает летчиков в другом лайнере.

"Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100".

Затем прозвучал сигнал тревоги.

"671 (обращение к пилотам Air Astana - Ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет".

Напомним, сегодня в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек, а не 14, как сообщалось ранее, и пострадали 49 людей. Среди пострадавших двое граждан Украины, девушка и парень, они сейчас находятся в больнице.

Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.