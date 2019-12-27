Опубликована запись разговора пилотов во время крушения самолета в Казахстане

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В этот момент ВПП (взлетно-посадочную полосу – ред.) должен был занять другой самолет рейса, и сотрудники аэропорта попросили их подождать потому, что местонахождение Fokker не было установлено.
Расшифровка опубликована ниже:
"БекЭйр 2100, ветер 040 градусов, 05 правая взлет
разрешаю", - говорит диспетчер.
"05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня
вам!" - отвечает пилот.
"Доброго пути!" - прощается вышка.
Далее диспетчер несколько раз безуспешно запрашивает
взлетевший борт:
"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...
"БекЭйр 2100, Алматы-Вышка"...
"БекЭйр 2100, Алматы-Круг"...
После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер
предупреждает летчиков в другом лайнере.
"Astana-671, мы не знаем, где находится
Fokker-100".
Затем прозвучал сигнал тревоги.
"671 (обращение к пилотам Air Astana - Ред.), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе или в районе полосы будет".
Напомним, сегодня в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет,
на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12
человек, а не 14, как сообщалось ранее, и пострадали 49 людей. Среди пострадавших двое граждан Украины,
девушка и парень, они сейчас находятся в больнице.
Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны
собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.
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