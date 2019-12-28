В Казахстане представили три версии крушения самолета

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МВД Казахстана отрабатывают несколько версий крушения
самолета авиакомпании Bek Air, произошедшее в Алма-Ате. Об этом сообщает
Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Среди версий правоохранителей – техническая неисправность
самолета, погодные условия и ошибка при пилотировании.
"Следствие сейчас
занимается изучением всех возможных аудио- и видеозаписей, а также данных о
состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы", - сказал министр
внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Проверяется также работа наземных авиационных служб, которые
организовывают полеты.
В результате крушения погибли 12 человек, включая командира
воздушного судна.
Как уже сообщали "Комментарии", в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы. Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице. Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.
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