В Казахстане представили три версии крушения самолета

МВД Казахстана отрабатывают несколько версий крушения самолета авиакомпании Bek Air, произошедшее в Алма-Ате. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди версий правоохранителей – техническая неисправность самолета, погодные условия и ошибка при пилотировании.

"Следствие сейчас занимается изучением всех возможных аудио- и видеозаписей, а также данных о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Проверяется также работа наземных авиационных служб, которые организовывают полеты.

В результате крушения погибли 12 человек, включая командира воздушного судна.

Как уже сообщали "Комментарии", в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были украинцы. Согласно последним данным, в ЧП погибли 12 человек и еще 49 получили различные травмы. Среди пострадавших - двое граждан Украины, которые сейчас находятся в больнице. Кроме того, мы рассказывали о том, что житель Астаны собирался на пассажирский лайнер авиакомпании Bek Air, но чудом выжил – попросту не прибыл на рейс, потому как проспал.