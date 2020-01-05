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Киевский "форум мечтателей" пройдет без Хакамады

Организаторы принесли извинения за отказ от главного гостя программы

сегодня, 14:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

Заявленный спикер на "форуме мечтателей" Ирина Хакамада не будет участвовать в мероприятии из-за оказанного давления активистов и общественников в связи с ее неоднозначным высказыванием в 2014 году в отношении аннексии Крыма. Об этом заявили организаторы программы, принеся извинения всем, кто записался и уже проплатил свое участие в мероприятии.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - указано в сообщении. 

Так, по словам инициаторов бизнес-проекта, несмотря на проведение проверки и согласовании въезда российской бизнес-вумен на территорию Украины, участие Ирины Хакамады невозможно из-за идеологических причин. 

"Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - подчеркивают авторы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о разгоревшемся в сетях скандале и из-за другой знаменитости, которая выступила на концерте "Вечернего квартала" в Киеве, несмотря на то, что была внесена в список невъездных лиц. 

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