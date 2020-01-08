Крушение самолета МАУ: США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном

За несколько часов до трагедии с украинским самолетом авиакомпании МАУ Федеральное управление авиации запретило полеты невоенным американским самолетам "над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива, пишет CNN.

"Сегодня ночью FAA выдала ограничение воздушным работникам, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении Федерального управления авиации.

Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Падение могло произойти из-за "технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни". Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Вскоре появились фотографии с места падения украинского лайнера.