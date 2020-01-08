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Крушение самолета МАУ: США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном

США запретили полеты над Ираком и Ираном

сегодня, 07:37
Автор:

• Наталья Шевченко

За несколько часов до трагедии с украинским самолетом авиакомпании МАУ Федеральное управление авиации запретило полеты невоенным американским самолетам "над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива, пишет CNN.

"Сегодня ночью FAA выдала ограничение воздушным работникам, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении Федерального управления авиации.

Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. 

Падение могло произойти из-за "технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни". Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

 Вскоре появились фотографии с места падения украинского лайнера.

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Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/us-iran-soleimani-tensions-intl-01-07-20/h_4a5a087cd0afb56c27fd6572e2e6de7a
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