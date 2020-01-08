Крушение самолета МАУ: США закрыли воздушное пространство над Ираком и Ираном

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За несколько часов до трагедии с украинским самолетом
авиакомпании МАУ Федеральное управление авиации запретило полеты невоенным
американским самолетам "над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского
залива, пишет CNN.
"Сегодня ночью FAA выдала ограничение воздушным работникам, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении Федерального управления авиации.
Как сообщали
"Комментарии", украинский лайнер со 180
пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических
проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Падение могло произойти из-за "технических проблем после
взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни". Но существует и другая
версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно
сбит иранской ракетой.
Вскоре появились
фотографии с места падения украинского лайнера.
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