На месте крушения украинского "Боинга" нашли записку студента, который просил помощи у Бога

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Сейчас в Тегеране продолжают собирать части разрушенного Boeing 737, а также пытаются идентифицировать тела погибших 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Согласно информации местных СМИ, большинство погибших пассажиров – студенты из Ирана, которые выбрали "МАУ" из-за доступных цен на билеты. Роковым рейсом ребята возвращались на учебу после рождественских каникул.
Среди вещей погибших обнаружили
записку одного из иранских студентов, который просил помощи у Бога перед сдачей
сессии.