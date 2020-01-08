На месте крушения украинского "Боинга" нашли записку студента, который просил помощи у Бога

Сейчас в Тегеране продолжают собирать части разрушенного Boeing 737, а также пытаются идентифицировать тела погибших 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Согласно информации местных СМИ, большинство погибших пассажиров – студенты из Ирана, которые выбрали "МАУ" из-за доступных цен на билеты. Роковым рейсом ребята возвращались на учебу после рождественских каникул.

Среди вещей погибших обнаружили записку одного из иранских студентов, который просил помощи у Бога перед сдачей сессии.

