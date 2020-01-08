Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 08.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tur
Comm:Year
Comm:franchise
НОВОСТИ Все новости

На месте крушения украинского "Боинга" нашли записку студента, который просил помощи у Бога

Большинство погибших пассажиров – студенты из Ирана, которые возвращались на учебу после каникул

сегодня, 12:28
Автор:

• Елена Волкова

Сейчас в Тегеране продолжают собирать части разрушенного Boeing 737, а также пытаются идентифицировать тела погибших 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Согласно информации местных СМИ, большинство погибших пассажиров – студенты из Ирана, которые выбрали "МАУ" из-за доступных цен на билеты. Роковым рейсом ребята возвращались на учебу после рождественских каникул.

Среди вещей погибших обнаружили записку одного из иранских студентов, который просил помощи у Бога перед сдачей сессии.