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Мировой эксперт о катастрофе в Иране: "Ракета уничтожила бы самолет полностью"

Специалист из Австралии полагает, что в кабине пилота произошел небольшой взрыв

сегодня, 13:11
Автор:

• Елена Волкова

Мировые эксперты, невзирая на небольшое количество данных о сегодняшней авиакатастрофе в Тегеране с украинским самолетом компании "МАУ", рассказали о предполагаемой версии с ракетой. Как сообщил изданию DW австралийский эксперт по вопросам авиации Джефри Томас, если бы в "Боинг" угодила иранская ракета, она бы уничтожила воздушное судно еще в воздухе.

"Когда самолет уже взлетел, он был в огне. Похоже, произошел небольшой взрыв, будто вспышка перед тем, как самолет рухнул на землю, - говорит Томас. – После этого падения случился уже гораздо больший взрыв, в результате которого, по всей видимости, и погибли все, кто пребывал на борту".

Джефри Томас анализирует ресурс трекинга полетов flightradar24: дескать, он не показал никаких проблем ни с траекторией полета "Боинга", ни с набором высоты, но вдруг информация обрывается. По словам эксперта, не исключено, что первый взрыв произошел в кабине пилота, что и вывело из строя электронику.

"Я не думаю, что это случилось в результате ракетного удара: ракета уничтожила бы самолет полностью", - резюмирует Джефри Томас.