СБУ приступила к расследованию дела о крушении "Боинга"

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Криминального кодекса Украины. Расследование проводят по поручению Офиса генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в спецслужбе.

На данном этапе следователи занимаются сбором информации.В связи с полученными данными от международных партнеров, украинских экспертов и признания Ираном ракетного удара, ранее Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

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