Порыв трубопровода в Киеве: жителям домов обещают дать тепло от другой теплосети

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Работы
на месте порыва тепломагистрали в Киеве будут продолжаться круглосуточно. Об
этом сообщили в Киевской госгорадминистрации.
Напомним,
что 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода
теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой.
Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм
нет.
Сотрудники
"Киевтеплоэнерго" сейчас откачивают воду, а затем переподключат потребителей к другим
сетям теплоснабжения. Так что горвласти обещают, что без тепла люди не
останутся. Когда полностью ликвидируют последствия аварии будет известно после
того, как коммунальщики выполнят работы по разрытию.
В
Киевской ОГА отметили, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была
построена в 1987 году. И летом во время гидравлических испытаний повреждений не
обнаружили.
Ранее
"Комментарии" писали, что спасатели на руках выносят людей из торгового центра Ocean
Plaza, возле которого произошел порыв трубопровода в Киеве. Из-за аварии в
асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости