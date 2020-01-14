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Главная / Новости / Порыв трубопровода в Киеве: жителям домов обещают дать тепло от другой теплосети
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Порыв трубопровода в Киеве: жителям домов обещают дать тепло от другой теплосети

Из-за аварии с трубопроводом в Киеве ожоги получили девять человек

сегодня, 00:32
Автор:

• Таисия Ерохина

Работы на месте порыва тепломагистрали в Киеве будут продолжаться круглосуточно. Об этом сообщили в Киевской госгорадминистрации.

Напомним, что 13 января около 19:00 на улице Антоновича, 176, произошел порыв трубопровода теплоснабжения от ТЭЦ-5, что привело к утечке воды со значительной температурой. Из-за этого пострадало девять человек: люди получили ожоги, но тяжелых травм нет.

Сотрудники "Киевтеплоэнерго" сейчас откачивают воду, а затем переподключат потребителей к другим сетям теплоснабжения. Так что горвласти обещают, что без тепла люди не останутся. Когда полностью ликвидируют последствия аварии будет известно после того, как коммунальщики выполнят работы по разрытию.

В Киевской ОГА отметили, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году. И летом во время гидравлических испытаний повреждений не обнаружили.

Ранее "Комментарии" писали, что спасатели на руках выносят людей из торгового центра Ocean Plaza, возле которого произошел порыв трубопровода в Киеве. Из-за аварии в асфальте образовались ямы, куда провалился общественный транспорт.


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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/kivteploenergo_tsilodobovo_pratsyuvatime_nad_likvidatsiyeyu_poshkodzhennya_merezhi_na_antonovicha_spozhivachiv_perepidklyuchat_do_inshikh_merezh_telopostachannya/
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