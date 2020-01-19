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"Крушение МАУ над Ираном": в Борисполе приземлился самолет с телами погибших

В аэропорту "Борисполь" собрались родственники погибшего экипажа из Украины

сегодня, 11:17
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня состоялась репатриация тел украинцев, которые погибли из-за крушения пассажирского воздушного судна "Международных авиалиний Украины" во время перелета из Тегерана в Киев. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

В аэропорту "Борисполь" самолет из Ирана встречают родственники погибших, а также руководство страны во главе с гарантом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что  в 13:00 на терминале аэропорта будет проходить церемония прощания, которая доступна для всех желающих почтить память экипажа.

"Доступ открыт для всех. Сбор у входа в терминал В 12:00. Попрощаться с погибшими можно с 13:00 до 19:00", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Ирана обязуются передать украинской стороне "черные ящики" с потерпевшего крушения самолета МАУ для проведения всестороннего международного расследования причин гибели 11 граждан Украины. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainu-segodnya-pribudut-tela-pogibshih-1579421965.html
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