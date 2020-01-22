В России 300 рыбаков унесло в море на огромной льдине

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В Сахалинской области рыбаки попали в ледовую передрягу: из-за отрыва льда около 300 человек начало уносить от берега в открытое море. Об этом сообщает облуправление МЧС РФ.
Происшествие случилось сегодня в 12.00 (по местному времени, - ред.) вблизи
м. Свободный в заливе Мордвинова. "Ледовых заложников" возвращали на землю два
отряда спасателей с кучей техники: авто, лодки, снегоходы и судно на воздушной
подушке "Хивус". На спасательную операцию потребовалось более пяти часов, но
чрезвычайная ситуация обернулась благополучно - все остались невредимы. Так,
250 человек со льда эвакуировали сотрудники МЧС, а остальные рыбаки – смогли выбраться
на берег своими силами.
Отметим, что все попавшие в эту ситуацию рыбаки - любители.
Напомним, в Томской области на территории частной пилорамы загорелся
деревянный дом, в котором проживали трудовые мигранты. Более 10 человек
погибли.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Антарктиде лед начал таять
с рекордной скоростью. Эксперты рассказали, для кого это станет угрозой.
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