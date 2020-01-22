В России 300 рыбаков унесло в море на огромной льдине

В Сахалинской области рыбаки попали в ледовую передрягу: из-за отрыва льда около 300 человек начало уносить от берега в открытое море. Об этом сообщает облуправление МЧС РФ.





Происшествие случилось сегодня в 12.00 (по местному времени, - ред.) вблизи м. Свободный в заливе Мордвинова. "Ледовых заложников" возвращали на землю два отряда спасателей с кучей техники: авто, лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке "Хивус". На спасательную операцию потребовалось более пяти часов, но чрезвычайная ситуация обернулась благополучно - все остались невредимы. Так, 250 человек со льда эвакуировали сотрудники МЧС, а остальные рыбаки – смогли выбраться на берег своими силами.

Отметим, что все попавшие в эту ситуацию рыбаки - любители.





Напомним, в Томской области на территории частной пилорамы загорелся деревянный дом, в котором проживали трудовые мигранты. Более 10 человек погибли.

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