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"Скандальный билборд о России": СМИ выяснили, кем является Олег Катющенко

Журналисты сомневаются, что Катющенко сам инициировал расклейку этих билбордов по Киеву, поскольку это "самоубийство"

сегодня, 14:24
Автор:

• Екатерина Белоброва

Скандал в столице, где в нескольких районах Киева развесили рекламные билборды с надписью на русском языке "Россия - наш главный стратегический партнер", распространился по всей Украине. А любопытные журналисты и активисты стали "шерстить" во всех возможных источниках, чтобы выяснить, кто такой Олег Катющенко.

По информации издания "Главком", данный человек является бизнесменом и основателем компании Holly Industrial. Предприятие существует с 2011 года, занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий. Среди тех, кто пользовался услугами компании, есть недовольные тем, что Катющенко якобы уехал в Москву после событий на Майдане в 2014 году. 

Интересно, что супруга Олега Катющенко Инна  - бизнес-леди, генеральный директор Edipresse Media (журнал Viva!). 

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В связи с этим киевская журналистка Олеся Остафиева опубликовала собственные версии о природе данных билбордов, которые явно нарушают, как минимум, закон, который  предусматривает рекламные слоганы на украинском языке.

По ее мнению, вероятность, что сам Олег Катющенко распорядился распространить по Киеву подобные билборды равна примерно 1%, поскольку это "фактическое самоубийство".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Украины Арсен Аваков в январе получил премию, в несколько раз превышающую сумму оклада.


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