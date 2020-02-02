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"Тот самый Шарик": журналисты нашли собаку, которую предложил продать пенсионерке нардеп Брагарь

Пес оказался не "элитной" породы, и от старости едва ходит и плохо видит

сегодня, 17:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Тот самый Шарик": журналисты нашли собаку, которую предложил продать пенсионерке нардеп Брагарь

Того самого пса, которого народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать, чтоб рассчитаться за тепло, нашли в селе Аджамка Кировоградской области. Об этом передает издание CBN.

Так, собаке по прозвищу Шарик уже 14 лет. От старости пес плохо видит и медленно передвигается по двору, который из живности с ним делят еще курица и петух.

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Все это скромное хозяйство принадлежит пенсионерке Колючей Любови Павловной, которой посчастливилось дозвониться нардепу Брагарю за получением бесценного совета.

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Теперь односельчане пожилой женщины требуют у "слуги народа" извинений за сказанное в прямом эфире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках за газ.


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Источник: https://cbn.com.ua/2020/02/02/sobaka-yakogo-radyv-prodaty-sluga-narodu-shhob-splatyty-za-gaz-znajshovsya-pid-kropyvnytskym-foto/
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