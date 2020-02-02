"Тот самый Шарик": журналисты нашли собаку, которую предложил продать пенсионерке нардеп Брагарь

Того самого пса, которого народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать, чтоб рассчитаться за тепло, нашли в селе Аджамка Кировоградской области. Об этом передает издание CBN.

Так, собаке по прозвищу Шарик уже 14 лет. От старости пес плохо видит и медленно передвигается по двору, который из живности с ним делят еще курица и петух.





Все это скромное хозяйство принадлежит пенсионерке Колючей Любови Павловной, которой посчастливилось дозвониться нардепу Брагарю за получением бесценного совета.

Теперь односельчане пожилой женщины требуют у "слуги народа" извинений за сказанное в прямом эфире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках за газ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!