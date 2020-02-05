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Одесские активисты сожгли билборд партии Шария

Противникам блогера не понравилось, что сторонники его партии подали в суд на демонтаж доски маршалу Жукову

сегодня, 17:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Одесские активисты сожгли билборд партии Шария

Сегодня, в ночь на 5 февраля, праворадикальные активисты из Одессы уничтожили политическую рекламу Анатолия Шария путем поджога. Об этом сами активисты написали в социальных сетях.

Причину своего поступка они пояснили тем, что представители партии Шария в Одессе написали заявления в полицию по факту демонтажа последней мемориальной доски маршалу Советского Союза Георгию Жукову, произошедшему накануне также по инициативе патриотических организаций города.

"Кучка сторонников псевдо-журналиста и педофила Шария в Одессе выступила в поддержку советского военного тирана Жукова и написала фейковое заявление в полицию на одесситов, которые демонтировали последний барельеф тирану", - указано в публикации с фотографиями горящего плаката. 

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Анатолий Шарий в своем широком интервью известной российской журналистке Ксении Собчак рассказал, какой у него электорат в Украине.



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