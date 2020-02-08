18-летняя девушка несколькими выстрелами убила работника тира в Полтаве и хотела убить другого

В одном из тиров Полтавы нашли убитым инструктора. Сотрудники полиции считают, что смертельные ранения ему нанесла предположительно 18-летняя девушка, которая пришла в тир. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра", - говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Правоохранители задержали девушку. Ее действия согласно ч.1 ст.115 УК квалифицируются как умышленное убийство.

Как пишет издание ТСН, задержанная девушка приехала из Днепра. По одной из версий, она приехала в Полтаву к парню, с которым познакомилась в социальных сетях.

Во время тренировки начала стрелять в инструктора и хотела ранить и другого, но свидетели успели вырвать оружие.

Как сообщали "Комментарии", 30 января, на улице Кузнецкой в Шевченковском районе Харькова прозвучало несколько выстрелов и взрыв. По словам правоохранителей, сообщение в полицию поступило в 13:30. Копы выяснили, что с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в которой, по словам очевидцев, может находиться пострадавший. Полиция ввела в городе операцию "Сирена".

Напомним, депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. Соответствующее решение принято на срочном заседании горсовета. "Мукачевский городской cовет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающую криминогенную ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - сказано в заявлении. При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности".





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