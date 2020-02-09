Наряд Елены Зеленской в Ватикане оскорбил украинцев своей траурностью

Вчерашний визит президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в Ватикан традиционно собрал тысячи комментариев в обсуждении переговоров с Папой Франциском о перспективах мира на Донбассе, однако не обошлось и без банальной критики траурного наряда первой леди.

Так, по мнению участников интернет-перипетий, жена гаранта выбрала чрезвычайно траурный наряд и похоронный образ. Зеленская действительно была одета во все черное, платье строгое и свободное, а на голове повязан бант-косынка.

"Оделась как вдова", - сделал едкое замечание один из комментаторов.

Тем временем по многолетним канонам Ватикана, жены президентов, которые наносят визит римскому Папе должны надевать действительно траурную одежду, как символ скорби по утрате светской власти служителями католической Церкви. Именно в таком черном образе в Ватикан приезжали Марина Порошенко, Мишель Обама, Мелания Трамп.

Надеть белую одежду на встречу с Папой имеют право лишь монархические особы католических государств, а также жены и вдовы монахов католичества.

Поэтому критиканство наряда первой леди Елены Зеленской выглядит исключительно как неосведомленность о ватиканском протоколе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Елену Зеленскую высмеяли из-за желтого платья, выбранного на церемонию интронизации японского правителя, зато самим японцам оно очень понравилось.

















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