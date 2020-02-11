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В Украине пять человек могут быть заражены коронавирусом

В Украину из Китая прилетели пять граждан страны, все они находятся под наблюдением медиков

сегодня, 10:50
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине пять человек могут быть заражены коронавирусом

В Украине сейчас проверяют пять человек на наличие коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, пишет "РБК - Украина".

Она отметила, что врачи проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

 По словам Скалецкой, с гражданами Украины, которые прилетели из Китая постоянный телефонный контакт, они в курсе какие симптомы у китайского вируса, и в случае ухудшения самочувствия у них есть контакты, куда обращаться.

“Сейчас есть три таких человека, которые по возвращению из Китая обратились за помощью, есть и еще два других гражданина, в целом всего пять человек, которых мы держим под наблюдением”, - сказала она.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108.  В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/skaletskaya-ukraine-proveryayut-pyat-chelovek-1581407450.html
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