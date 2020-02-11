В Украине пять человек могут быть заражены коронавирусом

В Украине сейчас проверяют пять человек на наличие коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, пишет "РБК - Украина".

Она отметила, что врачи проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая

По словам Скалецкой, с гражданами Украины, которые прилетели из Китая постоянный телефонный контакт, они в курсе какие симптомы у китайского вируса, и в случае ухудшения самочувствия у них есть контакты, куда обращаться.

“Сейчас есть три таких человека, которые по возвращению из Китая обратились за помощью, есть и еще два других гражданина, в целом всего пять человек, которых мы держим под наблюдением”, - сказала она.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

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