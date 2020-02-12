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Под деревьями и билбордами лучше не ходить: в Украине объявлен желтый уровень опасности

В Украине сегодня будет сильный ветер, украинцам рекомендуют избегать мест где есть деревья и рекламные щиты

сегодня, 10:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Под деревьями и билбордами лучше не ходить: в Украине объявлен желтый уровень опасности

По всей Украине синоптики сегодня объявлен первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

В связи с этим, спасатели советуют украинцам избегать мест, где есть деревья, а также не ходить под билбордами, чтобы избежать несчастных случаев.

Отметим, что всего существует три три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Как сообщало издание "Комментарии", сегодня некоторых украинцев ожидает теплая солнечная погода, другим же стоит не забыть прихватить с собой зонт. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в центре, на севере и востоке страны возможны дожди с мокрым снегом (смотри иллюстрацию).

Ранее мы сообщали, стоит ли ждать настоящую зиму в этом году. По словам синоптиков, в Украину метеорологическая зима так и не пришла, и не исключено, что именно к такому климату из-за глобального потепления нам стоит привыкать.



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Источник: https://comments.ua/
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